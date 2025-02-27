«Должность моя — Борис Немцов». 10 лет со дня смерти политика

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Сотрудники правоохранительных органов задерживают Бориса Немцова во время митинга «Марш миллионов» на Болотной площади, 2012 год
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Сотрудники правоохранительных органов задерживают Бориса Немцова во время митинга «Марш миллионов» на Болотной площади, 2012 год 
© Владимир Астапкович/РИА Новости
Борис Немцов и бывший премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер во время церемонии встречи, 1993 год
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Борис Немцов и бывший премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер во время церемонии встречи, 1993 год 
© Николай Мошков/ТАСС
Президент России Борис Ельцин (справа) дает автограф юному теннисисту на детском спортивном празднике теннисистов на новых кортах в саду А. С. Пушкина. Слева — губернатор Нижнего Новгорода Борис Немцов, 1994 год
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Президент России Борис Ельцин (справа) дает автограф юному теннисисту на детском спортивном празднике теннисистов на новых кортах в саду А. С. Пушкина. Слева — губернатор Нижнего Новгорода Борис Немцов, 1994 год 
© Дмитрий Донской/РИА Новости
Борис Немцов в день своего 40-летия со своей куклой из телепередачи «Куклы», 1999 год
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Борис Немцов в день своего 40-летия со своей куклой из телепередачи «Куклы», 1999 год 
© Роман Яровицын/ТАСС

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Нижегородский губернатор Борис Немцов после полета на сверхзвуковом истребителе МИГ-29, 1996 год
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Нижегородский губернатор Борис Немцов после полета на сверхзвуковом истребителе МИГ-29, 1996 год 
© Николай Мошков/ТАСС
Борис Немцов и Юрий Лужков после игры в теннис, 1996 год
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Борис Немцов и Юрий Лужков после игры в теннис, 1996 год 
© Николай Мошков/ТАСС
Представитель Президента РФ по Нижегородской области Борис Немцов в своем рабочем кабинете, 1993 год
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Представитель Президента РФ по Нижегородской области Борис Немцов в своем рабочем кабинете, 1993 год 
© Юрий Сомов/РИА Новости
Вице-премьер правительства России, председатель Госкомимущества РФ Анатолий Чубайс и губернатор Нижегородской области Борис Немцов на XVIII внеочередном съезде народных депутатов РФ, 1993 год
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Вице-премьер правительства России, председатель Госкомимущества РФ Анатолий Чубайс и губернатор Нижегородской области Борис Немцов на XVIII внеочередном съезде народных депутатов РФ, 1993 год 
© Борис Бабанов/РИА Новости
Борис Немцов с сыном Антоном и дочерью Диной на праздновании дня рождения телеведущей Екатерины Одинцовой в ресторане La Provincia в Москве, 2011 год
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Борис Немцов с сыном Антоном и дочерью Диной на праздновании дня рождения телеведущей Екатерины Одинцовой в ресторане La Provincia в Москве, 2011 год 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости

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Губернатор Нижнего Новгорода Борис Немцов с женой и дочерью Жанной, 1994 год
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Губернатор Нижнего Новгорода Борис Немцов с женой и дочерью Жанной, 1994 год 
© Юрий Сомов/РИА Новости
Борис Немцов во время прогулки по городу Сочи, 2009 год
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Борис Немцов во время прогулки по городу Сочи, 2009 год 
© Игорь Якунин/РИА Новости
Борис Немцов на митинге в память о событиях августа 1991 года на Новом Арбате, 2010 год
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Борис Немцов на митинге в память о событиях августа 1991 года на Новом Арбате, 2010 год 
© Руслан Кривобок/РИА Новости
Лидер партии «Демократический союз» Валерия Новодворская и Борис Немцов на митинге «Россия без произвола и коррупции» на Болотной площади в Москве, 2010 год
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Лидер партии «Демократический союз» Валерия Новодворская и Борис Немцов на митинге «Россия без произвола и коррупции» на Болотной площади в Москве, 2010 год 
© Павел Лисицын/РИА Новости
Борис Немцов во время выступления на многотысячном митинге против повышения транспортного налога, прошедшем на Центральной площади у Дома советов в Калининграде, 2010 год
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Борис Немцов во время выступления на многотысячном митинге против повышения транспортного налога, прошедшем на Центральной площади у Дома советов в Калининграде, 2010 год 
© Игорь Зарембо/РИА Новости

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Бывший министр финансов РФ Алексей Кудрин, Борис Немцов и Алексей Навальный на митинге оппозиции «За честные выборы» на проспекте Академика Сахарова в Москве, 2011 год
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Бывший министр финансов РФ Алексей Кудрин, Борис Немцов и Алексей Навальный на митинге оппозиции «За честные выборы» на проспекте Академика Сахарова в Москве, 2011 год 
© Александр Вильф/РИА Новости
Борис Немцов во время заседания круглого стола, посвященного проблемам будущей столицы Олимпиады-2014 в Сочи, 2009 год
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Борис Немцов во время заседания круглого стола, посвященного проблемам будущей столицы Олимпиады-2014 в Сочи, 2009 год 
© Михаил Мордасов/РИА Новости
На месте убийства Бориса Немцова, 28 февраля 2015 года
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На месте убийства Бориса Немцова, 28 февраля 2015 года 
© Артем Сизов/«Газета.Ru»
Горожане возлагают цветы на месте убийства политика Бориса Немцова, 28 февраля 2015 год
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Горожане возлагают цветы на месте убийства политика Бориса Немцова, 28 февраля 2015 год 
© Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Цветы и фотография на месте гибели Бориса Немцова на Большом Москворецком мосту в Москве, 27 февраля 2022 года
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Цветы и фотография на месте гибели Бориса Немцова на Большом Москворецком мосту в Москве, 27 февраля 2022 года 
© Кирилл Каллиников/РИА Новости

27 февраля исполняется 10 лет со дня смерти Бориса Немцова. В 2015 году политика застрелили на Большом Москворецком мосту — убийцы подъехали к нему на автомобиле и открыли огонь в упор. Они выпустили не меньше шести пуль, из которых четыре попали в политика. Он скончался на месте. Немцову было 55 лет.

Политическая карьера Бориса Немцова началась с экологических протестов, когда ему было 27 лет. Уже в 30 он стал народным депутатом, а в 32 — губернатором родной Нижегородской области.

В 1997 году 38-летний Немцов занял пост первого вице-премьера России, но уже через год ушел в отставку после дефолта, как и все правительство. В 1998-м политик создал движение «Россия молодая», вошедшее через год в блок «Союз правых сил». После ухода с поста президента Бориса Ельцина Немцов поддерживал Владимира Путина. Однако в 2004 году он полностью перешел в оппозицию — с этого момента политик активно критиковал действующую власть.

В 2011-2012 годах Борис Немцов стал одним из лидеров протестных митингов на Болотной площади и проспекте Сахарова. В 2013-м он избрался в Ярославскую думу. После своего избрания в интервью он говорил, что будет работать в комитете по бюджету.

«Мне не нужны никакие должности. Должность моя — Борис Немцов. Этого вполне достаточно», — заявлял политик.

В Ярославской думе он занимался расследованием деятельности чиновников. После его разоблачений в отставку ушли вице-губернатор Александр Сенин и руководитель регионального департамента здравоохранения Сергей Вундервальд. Политик добивался отставки и самого губернатора Ярославской области Сергея Ястребова, но сделать этого не удалось.

За убийство Немцова в 2017 году осудили пятерых человек — Заура Дадаева, Анзора и Шадида Губашевых, Темирлана Эскерханова и Хамзата Бахаева. Они получили от 11 до 20 лет лишения свободы. В 2024 году стало известно, что Эскерханов был помилован и участвует в спецоперации.

Заказчика убийства Бориса Немцова до сих пор не установили.

Общество
Фото
Александр Сенин
Темирлан Эскерханов
Хамзат Бахаев
Заур Дадаев
Сергей Ястребов
Борис Ельцин
Борис Немцов
Владимир Путин
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