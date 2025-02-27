Сочинские ветклиники отказываются усыплять хаски, растерзавших ребенка

В среду, 26 февраля, мальчик Виталий и его папа занимались очисткой машины от снега. 9-летний ребенок должен был принести отцу щетку, однако неожиданно пропал.

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Вскоре мужчине позвонили соседи — они сообщили, что собаки растерзали его сына.

Как вспоминает сам Валентин Королев — он бросился к ребенку сразу же после получения новостей. Мужчина укутал мальчика, затем приехала скорая, которая доставила пострадавшего санавиацией в Краснодар.

Все оторванные собаками части лица ребенка упаковали и тоже отправили в краевую столицу, однако выснилось, что не все фрагменты сохранились.

Хирург, взявшийся за восстановление лица Виталия заявил, что собак нужно усыпить и вскрыть им желудки. Против такого «зверства» выступили работники ветклиник — они отказываются лишать хаски жизни.

— Главная ветеринарная клиника просит привезти им мертвых собак, чтобы вскрыть им желудки. Мы готовы деньги заплатить, чтобы собак усыпили, никто не хочет усыплять, — рассказал Королев.

Врачи пока не могут сказать, возможно ли спасти лицо ребенка. Папа Валентина находится в состоянии шока, он тоже не может предположить, как помочь ему, передает издание «СтарХит».

В пресс-службе прокуратуры по региону рассказали, что нападение произошло в селе Лесное Адлерского района, а собаки, по предварительным данным, принадлежали соседям. Сейчас ребенок в тяжелом состоянии с многочисленными повреждениями лица, ему оказывают всю необходимую помощь.