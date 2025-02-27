Умерла звезда «Сплетницы» и «Евротура» Мишель Трахтенберг

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Актриса Мишель Трахтенберг в фильме «Евротур» (2004)
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Актриса Мишель Трахтенберг в фильме «Евротур» (2004) 
© Blue Sea Productions Inc.
Кадр из фильма «Шпионка Хэрриэт» (1996)
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Кадр из фильма «Шпионка Хэрриэт» (1996) 
© Paramount Pictures
Кадр из сериала «Баффи — истребительница вампиров» (1997 – 2003)
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Кадр из сериала «Баффи — истребительница вампиров» (1997 – 2003) 
© 20th Century Fox Television
Актеры Джейкоб Питтс, Трэвис Уэстер, Скотт Мехловиц и Мишель Трахтенберг в фильме «Евротур» (2004)
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Актеры Джейкоб Питтс, Трэвис Уэстер, Скотт Мехловиц и Мишель Трахтенберг в фильме «Евротур» (2004) 
© Blue Sea Productions Inc.

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Кадр из фильма «Евротур» (2004)
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Кадр из фильма «Евротур» (2004) 
© Blue Sea Productions Inc.
Актеры Джозеф Гордон-Левитт, Джеффри Ликон и Мишель Трахтенберг в фильме «Загадочная кожа» (2004)
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Актеры Джозеф Гордон-Левитт, Джеффри Ликон и Мишель Трахтенберг в фильме «Загадочная кожа» (2004) 
© Fortissimo Film
Кадр из сериала «Мыслить как преступник» (2005)
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Кадр из сериала «Мыслить как преступник» (2005) 
© CBS Paramount Network Television
Актрисы Ким Кэтролл и Мишель Трахтенберг в фильме «Принцесса Льда» (2005)
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Актрисы Ким Кэтролл и Мишель Трахтенберг в фильме «Принцесса Льда» (2005) 
© Walt Disney Pictures
Кадр из первого сериала «Сплетница» (2007 — 2012)
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Кадр из первого сериала «Сплетница» (2007 — 2012) 
© CBS Television Studios

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Актеры Зак Эфрон и Мишель Трахтенберг в фильме «Папе снова 17» (2009)
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Актеры Зак Эфрон и Мишель Трахтенберг в фильме «Папе снова 17» (2009) 
© Offspring Entertainment/Global Look Press
Кадр из сериала «Сплетница» (2021 — 2023)
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Кадр из сериала «Сплетница» (2021 — 2023) 
© CBS Television Studios
Актриса Мишель Трахтенберг, 2010 год
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Актриса Мишель Трахтенберг, 2010 год 
© Sonia Moskowitz/ZUMApress.com/Global Look Press
Актриса Мишель Трахтенберг, 2020 год
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Актриса Мишель Трахтенберг, 2020 год 
© Hubert Boesl/picture alliance/Global Look Press
Актриса Мишель Трахтенберг, январь 2025 года
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Актриса Мишель Трахтенберг, январь 2025 года 
© michelletrachtenberg/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)

Американская актриса Мишель Трахтенберг скончалась у себя дома в Нью-Йорке в возрасте 39 лет. В полиции полагают, что ее смерть не носит криминального характера.

Полное имя актрисы — Мишель Кристин Трахтенберг. Она родилась в Нью-Йорке 11 октября 1985 года в семье иммигрантов из Германии и Советского Союза. Как и мать, она бегло говорила по-русски. В детстве занималась балетом и проявляла склонность к творчеству и актерскому мастерству.

Первую значимую роль она получила в девять лет, сыграв в сериале «Приключения Пита и Пита» на канале Nickelodeon. Сразу после этого ее пригласили на съемки в фильм «Шпионка Хэрриэт», где она исполнила главную роль. Но настоящая популярность пришла к актрисе после приглашения в сериал «Баффи — истребительница вампиров», где она в течение трех лет снималась в роли Дон Саммерс, младшей сестры главной героини.

В 2004 году Мишель Трахтенберг снялась в комедии «Евротур» в роли Дженни — подруги и попутчицы главного героя Скотта. В 2005-м сыграла главную роль фигуристки Кэйси Карлайл в диснеевском фильме «Принцесса льда». Помимо этого она играла в сериалах «Сплетница», «Доктор Хаус», «Закон и порядок», «Клиент всегда мертв», «Милосердие» и др. В 2012 году номинировалась на молодежную кинопремию Teen Choice Awards. В последние годы Мишель продюсировала и вела документальный сериал «Meet, Marry, Murder» о реальных преступлениях, продолжала много работать и общаться с поклонниками через соцсети, где у нее было более 800 тысяч подписчиков.

Издание New York Post сообщило, что недавно актриса перенесла трансплантацию печени и умерла естественной смертью.

Общество
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Мишель Трахтенберг
Нью-Йорк
Дон
Германия