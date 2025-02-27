В Челябинской области в семейном отеле на Тургояке массово заболели постояльцы

Сотрудники Следственного Комитета по Челябинской области организовали проверку по факту вспышки инфекционного заболевания в семейном отеле на берегу озера Тургояк, от которого, по предварительным данным, пострадали больше десятка клиентов, преимущественно - дети.

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Возбуждено уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических требований, повлекшем массовое заболевание людей.

"25 и 26 февраля к медицинским работникам с жалобами на плохое самочувствие обратились не менее 11 постояльцев отеля, из которых восемь - в возрасте от года до 14 лет, - пояснили в следственном ведомстве. - У заболевших наблюдались тошнота, рвота, повышение температуры до 38 градусов".

Пострадавшие от госпитализации отказались, проходят лечение амбулаторно. В СК заверили, что их жизни и здоровью ничего не угрожает. Причины возникновения и распространения заболевания устанавливаются.

Добавим, что виновникам санитарных нарушений по закону может грозить наказание от крупного штрафа до двух лет лишения свободы.