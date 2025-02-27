Козловский заявил о «поставленной точке» в споре с общественником Бородиным

Актер Данила Козловский заявил, что «поставил точку» в судебном споре с главой «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталием Бородиным, который просил проверить артиста на экстремизм и дискредитацию армии. Об этом Козловский сообщил в соцсетях.

Ранее Бородин обратил внимание на одно из интервью актера и призвал МВД провести проверку Козловского на экстремизм, а Генпрокуратуру - на дискредитацию Вооруженных сил РФ.

«С Бородиным поставлена точка. Мне было важно защитить репутацию от этого бреда... я живу в Москве, я никуда не “убегал”, я дома, я никогда не переставал любить свой дом», — подчеркнул актер.

Козловский отметил, что Бородин опубликовал в Telegram-канале опровержение своих утверждений. Суд признал заявления общественника несоответствующими действительности и порочащими честь, достоинство, деловую репутацию актера.

Брат Козловского заявил, что он и актер финансово помогают жителям Курской области

Ранее СМИ сообщали, что после начала специальной военной операции Данила Козловский уехал в США, а затем перебрался в Лондон, напоминает Ura.ru.