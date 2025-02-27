Роструд напомнил о переносе выходного дня с 8 марта

В России в 2025 году Международный женский день приходится на субботу, из-за чего сокращенной рабочей недели не будет. Выходной с 8 марта перенесут на июнь, напомнили в Роструде.

Об этом передает ТАСС.

«Этот день является нерабочим праздничным днем, в 2025 году 8 марта приходится на субботу. Как правило, при совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день переносится на следующий после праздничного рабочий день», — напомнили в Роструде.

При этом выходной с 8 марта, согласно постановлению Правительства «О переносе выходных дней в 2025 году», переносится не на май, а на июнь. В первый месяц лета в честь Дня России жители страны будут отдыхать с четверга, 12 июня, по воскресенье, 15 июня.

Россиянам объяснили отсутствие трех выходных на 8 марта

На 23 февраля в России также не было сокращенной рабочей недели, так как День Защитника Отечества пришелся на воскресенье. Праздничный выходной перенесли на май. На майские праздники нерабочие дни продлятся с 1 по 4 и с 8 по 11 мая.