Протоиерей Харитонов раскрыл, что нужно сделать в Прощеное воскресенье

Последний выходной на этой неделе, 2 марта, православные христиане отмечают Прощеное воскресенье. В чем особенность этого дня и что должен сделать каждый верующий, рассказал настоятель подворья Свято-Троицкой Сергиевой лавры в Пересвете, протоиерей Константин Харитонов.

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Он объяснил, в Великий пост нужно вступать примирившись со всеми, иначе бог не примет этой жертвы.

— В первую очередь пост принесет пользу тогда, когда мы наладим мир друг с другом. Это самое главное. Поэтому оно называется Прощеное воскресенье, — пояснил отец Константин.

Он добавил, что понедельник, с которого начнется Великий пост, называется «чистым», потому что верующие примирились с ближними и начали очищать себя не только телесно, но и духовно.

Также, по словам священнослужителя, в Прощеное воскресенье необходимо заранее подумать, поразмышлять на тему поста или поговорить со священником, сообщает «Подмосковье сегодня».

Для подготовки к Великому посту стоит начать постепенно снижать потребление мясных и молочных продуктов, сделав ставку на растительную пищу.

Терапевт Надежда Чернышова рассказала, что верующим людям, которые страдают от заболеваний почек, противопоказано соблюдение Великого поста. Кроме того, от него рекомендуется воздержаться при обострениях любых проблем со здоровьем.

Великий пост в 2025 году начнется 3 марта и окончится праздником Пасхи 20 апреля. О том, что можно и чего нельзя делать в Великий пост, — в материале «Вечерней Москвы».