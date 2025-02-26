На российский регион надвигаются морозы до -45 градусов

На территории ЯНАО в ночь на 27 февраля ожидается усиление мороза. Синоптики Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе обещают, что при прояснении столбики термометров опустятся до -45 градусов.

«В ЯНАО в ночь на 27 февраля похолодает до -30, -35 градусов, при прояснении — до -40, -45, по западу — до -20, -25 градусов. Днем ожидается потепление до -19, -24, по западу — до -11, -16, местами — до -30 градусов», — сообщается на сайте управления.

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Немного теплее прогнозируется 28 февраля. Ночные температуры в этот день опустятся до -23, -28, а при прояснении составят -38 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до -9, -14, местами до -19, -24, а по северо-востоку до -29 градусов. Вместе с похолоданием жителей региона ждет небольшой, местами умеренный снег, облачная погода, а местами — изморозь. Ветер составит 5-11 метров в секунду.