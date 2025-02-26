Стивен Сигал встретился со знаменитым якутским героем СВО Андреем Григорьевым

Известный голливудский актёр, специальный представитель МИД РФ по гуманитарным связям и гражданин России Стивен Сигал встретился с российским военнослужащим, Героем России Андреем Григорьевым.

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Напомним, Григорьев (позывной "Тута") стал широко известен после появившейся в Сети видеозаписи его рукопашного ножевого боя в ДНР с боевиком ВСУ, из которого вышел победителем. Впоследствии боец из Якутии получил от президента РФ Владимира Путина "Золотую звезду" Героя России.

Совместной фотографией Григорьева и Сигала поделился в своём Telegram-канале писатель Захар Прилепин.