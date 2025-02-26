Сочи замело снегом

На Сочи и окрестности под конец зимы обрушились небывалые снегопады. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«‎Местные жители рады — сезон-то еще не начался, а пожить немного настоящую российскую зиму — даже прикольно», — пишут журналисты.

На кадрах, опубликованных каналом, виден снеговик и заснеженные пальмы.

В начале этого года в Марокко впервые за 50 лет выпал снег. Национальный метеорологический центр страны объяснил необычные погодные условия для пустынной местности значительным притоком холодного воздуха из Северной Европы.

Значительные снегопады накрыли несколько провинций Марокко на юге и юго-востоке: Азилаль, Бени-Меллаль, Ифране, Мидельт, Тарудант, Тингир, Варзазат и Аль-Хавз. Высота снежного покрова в некоторых районах достигла 35 – 40 сантиметров. Тогда многие местные марокканцы приехали в горный курорт Укаймден, расположенный в часе езды от Марракеша, чтобы покататься на лыжах, сноубордах и санках.