В Симферополе открыли выставку "Ялта 2.0" в честь 80-летия Ялтинской конференции

Художественная экспозиция "Ялта 2.0" или "Большая тройка на новый лад", которая предлагает современный вариант встречи мировых лидеров, открылась в Симферополе и приурочена к 80-летию Ялтинской конференции, сообщили в пресс-службе Госсовета Крыма.

"В Штабе общественной поддержки "Единой России" Республики Крым открылась художественная экспозиция "Ялта 2.0", приуроченная к 80-летию Ялтинской (Крымской) конференции", - говорится в сообщении.

Добавляется, что выставка будет проходить в течение двух недель.

Отмечается, что в экспозиции одной смысловой идеей объединены несколько изображений, представляющих собой реплику на тему Ялтинской конференции 1945 года - как бы она выглядела сейчас.

Художники - авторы полотен для выставки - изобразили президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, а также председателя КНР Си Цзиньпина. Перед ними - планета Земля, находящаяся в состоянии "загрузки", как в компьютерной программе. Причем стрелка загрузки проходит через Крым и Москву: восточная часть земного шара уже "загрузилась", а западная пока в процессе.

Напротив расположен композиционный ансамбль из трех открытых кабин лифтов, в которые вошли эти же главы государств и нажимают на кнопки, чтобы подняться вверх - это символизирует дипломатический механизм, направленный на достижение согласия в переговорах. Рядом находится четвертая кабина, которую ремонтирует Виктор Орбан - премьер-министр Венгрии. А лидеры европейских стран застряли в лифте, закрыв глаза, рот и уши и не замечая происходящего в мире.

"[На Ялтинской конференции] 80 лет назад в Ливадийском дворце определялась судьба послевоенного устройства мира. И сегодня, в условиях специальной военной операции, мы осознаем, что будущий миропорядок, ориентированный на интересы России, также может решиться на встрече лидеров крупнейших держав", - добавили в Госсовете.

О Ялтинской конференции

4 февраля 1945 года в ходе Второй мировой войны открылась Ялтинская (Крымская) конференция "большой тройки": лидеров основных стран антигитлеровской коалиции - СССР, Великобритании и США. Принятые на этой встрече решения заложили основы послевоенного миропорядка и оформили разделение сфер влияния между западными государствами и Советским Союзом. Конференция завершилась 11 февраля 1945 года.