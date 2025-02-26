Конституционный суд подтвердил свою позицию по смертной казни в России

Позиция Конституционного суда России (КС РФ) по вопросу использования смертной казни в России остается неизменной и заключается в том, что в стране сформировались устойчивые гарантии права человека и гражданина не быть подвергнутым исключительной мере наказания. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

Ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил результаты опроса, согласно которым каждый второй (49%) респондент выступает за применение в стране смертной казни. Сохранение моратория опрошенные поддерживают вдвое реже, в то время как идея полного отказа от высшей меры наказания наименее популярна в российском обществе.

"Позиция Конституционного суда Российской Федерации по вопросу применения смертной казни в России закреплена в постановлении от 2 февраля 1999 года, а также в определениях от 19 ноября 2009 года и от 9 ноября 2010 года, согласно которым в стране сформировались устойчивые гарантии права не быть подвергнутым смертной казни. Данные решения обязательны на всей территории Российской Федерации для всех представительных, исполнительных и судебных органов государственной власти, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций, должностных лиц, граждан и их объединений", - пояснила представитель пресс-службы в ответ на запрос ТАСС.

Она отметила, что председатель КС РФ Валерий Зорькин неоднократно подчеркивал актуальность позиции суда по этому вопросу и указывал, что возвращение смертной казни возможно только в случае принятия новой Конституции РФ.

В каких странах до сих пор есть смертная казнь

Президент России Владимир Путин в конце 2024 года заявил, что российские власти не вводят смертную казнь даже в условиях проведения специальной военной операции, несмотря на то что "значительное число граждан и политических деятелей все время поднимают этот вопрос". Глава государства отмечал, что, наоборот, власти РФ принимают множество решений для повышения гуманности правосудия.