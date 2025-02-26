В России планируется создать «реестр шарлатанов»

В России может появиться реестр шарлатанов – специальный перечень с именами лженаучных деятелей. Соответствующую инициативу рассматривают в Госдуме, сообщил интернет-изданию «Абзац» зампред комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев.

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Создание такого реестра может помочь россиянам и предотвратить «одиозные случаи», когда лжеспециалисты без образования и квалификации пытаются лечить других. Чаще всего это просто желающие заработать люди, которые переквалифицировались в бизнес-тренеров, психологов и так далее, отметил депутат.

«У них ни образования, ни квалификации – ничего. Зато есть миллионы подписчиков. Таких одиозных фигур хотя бы нужно пресекать», – подчеркнул парламентарий.

Однако реализовать идею с созданием перечня шарлатанов на практике будет непросто – придется, как минимум, искать формулировки и подходящие методы в ходе обсуждения этой темы, считает Матвейчев. По его словам, более плотно приступить к борьбе с «продавцами воздуха»», по его словам, депутаты планируют весной – в том числе будут проработаны юридические вопросы реализации инициативы.

Беспокоит тема оккультных услуг и прочих деятелей и общественников – так, председатель движения «Россия православная» Михаил Иванов сообщил о планах обратиться с спикеру Госдумы Вячеславу Володину с призывом запретить торговлю книгами по эзотерике, тарологии и прочим практикам.

Напомним, до этого зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая сообщила о планах создать в России реестр дипломов о высшем образовании, к которому каждый сможет обратиться при выборе той или иной услуги. Такая мера, по ее мнению, поможет очистить российский рынок от лжепсихологов, так как экспертность каждого спикера из соцсетей можно будет проверить.