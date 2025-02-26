В РПЦ назвали «мерзопакостную тему» в современной России

Протоиерей Андрей Ткачев назвал «мерзопакостной темой» некоторые названия улиц и площадей в городах современной России. Отрывок заявления опубликован в его Telegram-канале.

По его мнению, в конце XIX — начале XX веков было «множество безумцев», которые точили ножи на представителей власти в царской России.

«Именами эти убийц до сих пор названы улицы и площади наших городов, некоторые станции метро. И вся эта, так сказать, тема мерзопакостная. Восхваление убийц», — сказал он.

Представитель Русской православной церкви (РПЦ) не уточнил, о ком идет речь.

Ранее Ткачев заявил, что слава священников РПЦ зависит от количества спасенных душ верующих. В качестве иллюстрации своей мысли Ткачев предложил прихожанам представить две ситуации: в первой у ворот рая оказывается священник, который спас миллион душ верующих, а во второй — иерей, который не привел с собой никого.