Пушилин уволил главу Минтруда ДНР из-за задержки выплаты пособий

Глава ДНР Денис Пушилин уволил министра труда и социальной политики республики Дениса Стрельченко за несоблюдение сроков выплаты пособий жителям.

"Сегодня мною принято решение об увольнении Дениса Игоревича Стрельченко - министра труда и социальной защиты ДНР. У этого решения две основных причины. Во-первых, есть замечания у контрольных органов. Да, они были устранены. Но вторая, более важная причина - есть задержки по выплатам социальных пособий жителям республики. Это недопустимо", - написал Пушилин в Telegram-канале.

Он добавил, что с налаживанием мирной жизни в регионе чиновники должны работать в новом ритме, не откладывая первоочередные задачи.

"Там, где мы должны помогать людям, сделать все для жителей республики, мы обязаны это делать. Это очень простая, но важная мысль, которую я рекомендую запомнить и воспринять должным образом всем министрам и главам муниципалитетов", - заключил руководитель региона.

20 февраля Пушилин сообщил, что глава Красноармейского района Макеевки будет уволена за бездействие на фоне жалоб горожан.