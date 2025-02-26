В ЛНР откроют свыше 10 офисов МФЦ

Более 10 новых отделений Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) Луганской Народной Республики запустят в регионе до конца года. Об этом журналистам сообщил директор организации Виталий Седых.

"Всего по республике работает 38 центров. Всего в этом году мы планируем не менее 12 отделений открыть. В ближайшее время мы планируем открыть новые отделения в Новой Астрахани и Северодонецке", - сказал он.

Седых уточнил, что на данный момент восемь центров МФЦ в регионе восстанавливаются за счет федбюджета.

"Планируется, что регионы-шефы помогут восстановить еще около трех центров, которые запустим до конца года. Также силами МФЦ планируется еще около двух-трех центров до конца года освоить и открыть", - сообщил он.

Глава МФЦ региона также добавил, что в марте учреждение намерено запустить четвертый в республике мобильный офис, его маршрут "полностью согласован с администрациями".

25 января 2023 года в ЛНР открылись первые девять отделений МФЦ. Тогда предоставлялось пять госуслуг.