Мать детей-маугли из Мурино опровергла информацию, что не ухаживала на ними

Мать детей-маугли из Мурино в Ленинградской области Мария И. не согласна с тем, что плохо ухаживала за отпрысками и не обеспечивала должных условий для жизни.

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Об этом женщина рассказала журналистам.

— В каком еще ненадлежащем состоянии они находились? Что за бред? Нет, это неверно, — сказала она.

Ранее Марию не привлекали к административной ответственности. Ее старший сын не посещал школу, а двое младших — детский сад, сообщает 360.ru.

Троих маленьких детей, проживавших в антисанитарных условия, обнаружили 25 февраля. Соседи сообщали, что из помещения доносились неприятные запахи, а также можно было услышать детские крики. Прокуратура Ленобласти публиковала снимки квартиры, на которых видны горы мусора и множество пакетов с непонятным содержимым.

В отношении матери организовали проверку. Ведомство устанавливает, работали ли должным образом органы профилактики правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних.

В Москве женщина оставила в квартире своего двухлетнего ребенка без присмотра, и соседи, услышав его плач, вызвали полицию. Выяснилось, что ранее его 36-летняя мать уже привлекалась к ответственности за ненадлежащее выполнение родительских обязательств.