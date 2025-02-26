Москалькова рассказала о диалоге с Украиной о выводе курян из оккупации

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова ведет диалог с украинским коллегой об эвакуации мирных граждан с временно оккупированной территории Курской области. Об этом она сообщила на пленарном заседании в Госдуме, представляя доклад о своей деятельности в 2024 году.

"Мы ведем диалог с уполномоченным Верховной рады Украины по правам человека об эвакуации с этой территории. У нас есть подробная карта, которая позволяет понимать, где находятся люди и как их можно было бы спасти", - сказала Москалькова на вопрос депутата о курянах, находящихся на временно оккупированных территориях.

Она напомнила, что ранее 46 человек удалось эвакуировать на территорию Украины, с Украины через Белоруссию в Россию. Накануне Москалькова сообщала о том, что в Сумах сейчас находятся российские граждане из курской области, и есть договоренность с Красным Крестом и с украинской стороной, что они будут эвакуированы в Россию.