Художественный руководитель Московского художественного театра имени Чехова Константин Хабенский дал редкий комментарий о своих детях. Его слова приводит aif.ru.

По словам артиста, его 17-летний сын находится в поиске своего жизненного пути. «Иван Константинович готовится к выбору, который может и не стать профессией на всю жизнь», — сообщил Хабенский. Актер также высказался об успехах дочерей, которые радуют его физическим, нравственным и творческим ростом: «Главное, что есть движение вперед».

Известно, что сын Хабенского от первого брака с журналисткой Анастасией Федосеевой появился на свет в 2007 году. Спустя год супруги артиста не стало после долгой борьбы с онкологическим заболеванием. В 2013-м Константин женился на актрисе Ольге Литвиновой, у них родились две дочери — Александра и Вера.

Ранее Хабенский заявил, что многие артисты, уехавшие из России после начала специальной военной операции, остались без работы.