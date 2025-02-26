В Мытищах с помойки исчез выброшенный Porsche

В подмосковных Мытищах с помойки пропал выброшенный Porsche, сообщили "РГ" местные жители.

Автомобиля не было в мусорном контейнере уже после полудня. Куда он пропал, при каких обстоятельствах его привезли и увезли, информации нет. В пресс-службе ГУ МВД региона, куда "РГ" обратилась за комментарием, также отметили, что данных по исчезнувшему Porsche не поступало

Ранее сообщалось, что Porsche Macan в обычный мусорный контейнер выбросил один из городских жителей. Согласно информации из Telegram-каналов, он подарил машину, поврежденную в ДТП, своей супруге, а та не оценила этот жест. В итоге горожанин в расстройстве будто бы демонстративно выбросил иномарку на помойку.