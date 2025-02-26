Фестиваль Silver Mercury перезапускает премию для студентов и молодых креаторов Young Mercury XXVI

Фестиваль Silver Mercury объявил о перезапуске молодежной Премии Young Mercury XXVI. В новом сезоне Young Mercury представляет собой геймифицированный турнир, состоящий из двух частей. Принять участие в Премии могут не только студенты, но и молодые креаторы до 30 лет. Сбор заявок на первый этап турнира пройдет с 26 февраля по 4 апреля, а сама Премия продлится до 30 апреля.

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Young Mercury, известная ранее как студенческий конкурс, в новом сезоне меняет свое позиционирование - теперь это молодежная Премия с расширенным возрастным цензом, участвовать в которой могут не только студенты (18-24 года), но молодые креаторы (25-30 лет). Для обеспечения справедливого судейства работы студентов и молодых креаторов оцениваются независимо друг от друга.

© Пресс-служба

Премия призвана способствовать совершенствованию мастерства молодых специалистов через взаимодействие с экспертами компаний-брифодателей и повышению конкурентоспособности в образовательном и профессиональном пространстве за счет участия в увлекательном турнире с посещением вебинаров, решением квизов и творческих задач.

© Пресс-служба

В новом формате Премия представляет собой турнир, состоящий из 2-х частей с геймификацией процессов (решение брифа + гонка за доп. баллами). CustDev, проведенный перед перезапуском Young Mercury, позволяет отметить, что креаторам индустрии в возрасте 24-30 лет не хватает нетворкинга. Этот запрос решается благодаря второй части конкурса, где участники не только получают дополнительные призы, но и имеют возможность пообщаться с профессионалами лично. Важно отметить, что два этапа турнира не связаны друг с другом и проходят параллельно.

© Пресс-служба

В оценке брифов участвуют 2-3 представителя от компании-брифодателя и до 10 экспертов индустрии, среди которых в том числе будут члены Жюри основных премий Silver Mercury. В рамках премии действует самая прозрачная система голосования: все участники смогут увидеть комментарии от каждого члена Жюри по своему проекту. Каждый участник, даже не вошедший в шорт-лист, получит список с комментариями членов Жюри по проекту. Каждый брифодатель приготовил для участников своего брифа ценные призы. Это могут быть стажировка/трудоустройство; реализация идеи в команде; выкуп идеи, личные сессии с экспертом, мерч, продукция компании и т.д. Среди подтвержденных брифодателей уже заявлены СИБУР, «ГПМ Реклама», Магнит, Авито, ГК Самолет, Телеканал «Пятница!». Кроме того, организаторы Young Mercury предложат победителям войти в состав молодежного Жюри следующего сезона основной премии, а у самых активных участников и призеров будет возможность предложить собственные инициативы для проведения Young Mercury XXVII.

© Пресс-служба

Дистанционный формат турнира позволяет участвовать брифодателям и креаторам из регионов. В частности, к образовательным партнерам Премии присоединились не только ВШЭ, РАНХиГС, Финансовый университет, ГУУ, РУДН, но и региональные ВУЗы: ННГУ, СПбГУПТД и др.

Таймлайн проекта:

прием работ: до 4 апреля необходимо зарегистрироваться, выбрать бриф(ы), оплатить участие, заполнить форму подачи проекта

старт проведения вебинаров, квизов и задач для получения дополнительных баллов: с 1 по 30 апреля брифодатели, партнеры, члены Жюри и Оргкомитет проводят конкурсные активности в рамках гонки за дополнительными баллами

голосование членов Жюри -> формирование шорт-листа: оценка проектов жюри будет будет проходить без присутствия участников онлайн (Zoom) - 8 апреля

зачисление в шорт-лист: 9 - 10 апреля участникам, которые прошли в шорт-лист, придет письмо с приглашением на онлайн-защиту. Участники, не прошедшие в шорт-лист, получат письмо с комментариями от Жюри.

основной этап: 18 апреля состоятся онлайн-защиты проектов участников, прошедших в шорт-лист. Команде необходимо за 8 минут презентовать свою работу и в течение 3-х минут ответить на вопросы жюри. Защита проектов проводится дистанционно

определение победителей (по решению брифа): В каждом из брифов определяется победитель: золото, серебро, бронза. При равенстве баллов — решение о победителях принимает Председатель Жюри.

завершение проведения мероприятий для получения дополнительных баллов: 30 апреля - последний день проведения квизов, вебинаров и пр. для получения доп. баллов участниками. Начало подсчета баллов Оргкомитетом и определение самых активных студентов и молодых креаторов.

награждение: Участники команд-победителей получают призы за решение брифов и участие в гонке за дополнительные баллы на основной Церемонии награждения Silver Mercury XXVI - 3-6 июня.

Больше информации можно получить на официальном сайте.