Москалькова предложила прописать в законах процедуру демобилизации

За прошлый год в аппарат уполномоченного по правам человека в РФ поступило 1199 обращений по поводу демобилизации, эту процедуру было бы правильнее регламентировать в законодательстве. Об этом уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сказала в ходе доклада в Госдуме о работе в 2024 году.

«Меняются ситуации в семье: родился четвертый ребенок, умерла жена, дети остались без присмотра… Действительно, такие вопросы возникали», — сказала омбудсмен.

Она уточнила, что в настоящее время возможность демобилизации определена указами Президента.