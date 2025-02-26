Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала усовершенствовать ЕГЭ с точки зрения качества, чтобы он не превращался в "угадайку".

"Надо усовершенствовать единый государственный экзамен с точки зрения качества этого экзамена, вопросов, которые там есть, соответствия школьной программе и так далее. Чтобы он не превращался в ответы типа угадайки. Давайте над этим поработаем", - сказала спикер Совфеда в ходе правчаса с участием вице-премьера Дмитрия Чернышенко.