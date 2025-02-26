KPI по спорту: россияне рассказали о физической активности на работе

Треть признаются, что практически никогда не занимаются спортом в офисе, однако запуск мотивирующих программ и создание соответствующей инфраструктуры могли бы изменить ситуацию

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Физическая активность в офисе как элемент здорового образа жизни и стимул к продуктивности становится всё более популярной темой среди российских работодателей и сотрудников. Аналитики медиахолдинга Rambler&Co спросили у интернет-пользователей, как на данный момент они совмещают работу и спорт.

Треть (34%) участников опроса признались, что практически никогда не занимаются физической активностью в офисе. Но остальные придумывают комфортные для себя способы не терять форму. Так, 32% предпочитают ходить пешком по лестницам вместо лифта, 21% стараются делать простые упражнения во время рабочего дня. Ещё 6% делают упражнения до или после работы прямо в офисе, а 4% играют в перерывах с коллегами в кикер или настольный теннис. Только 3% входят в офисные спортивные команды и участвуют в корпоративных соревнованиях.

Для того чтобы увеличить физическую активность сотрудников, 32% респондентов предлагают интегрировать мотивирующие программы с бонусами за пройденные шаги или тренировки. Ещё 27% поддерживают идею зон для активного отдыха, таких как настольный теннис или дартс. Организация коротких перерывов для разминки или зарядки интересна четверти (25%) участников опроса, а 8% выступают за установку стоячих рабочих мест или столов с беговой дорожкой. Групповые активности, такие как йога или фитнес-паузы, привлекают 7%, а онлайн-тренировки через корпоративный портал — лишь 1%.

Компенсации за занятия спортом (например, оплата абонемента в спортзал) важны для 40% респондентов. Ещё 27% считают это приятным, но не обязательным бонусом, а 17% заявили, что им это не нужно. Оставшиеся 16% не задумывались, что такой формат поддержки возможен.

Главным препятствием для физической активности на работе 27% назвали нехватку времени. Ещё 25% указали на отсутствие спортивной инфраструктуры. Дефицит мотивации мешает 13% респондентов, 11% сослались на состояние здоровья, а 3% – на недостаточное информирование внутри компании. При этом 21% заявили, что им ничего не мешает, так как они уже ведут активный образ жизни.

При этом большинство опрошенных (46%) рассказали, что в их офисе уже есть спортивная инфраструктура, например, спортзал или комната для йоги. При этом только 7% регулярно пользуются такими возможностями, а 9% делают это редко. Оставшиеся 38% пока сомневаются, что им это нужно.

32% респондентов заинтересованы в использовании приложения или сервиса от работодателя для отслеживания физической активности. При этом 22% из них важно лишь удобство использования, а каждый десятый (10%) хотел бы получать за это вознаграждение. Оставшиеся 28% уже имеют свои способы контроля активности, а 40% считают, что в них нет необходимости.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 13 по 20 февраля 2025 года, охват составил 39 264 интернет-пользователя.