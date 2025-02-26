Коммунист-мусульманин потребовал снять доску в честь бойца СВО

В Сибири коммунист-мусульманин потребовал снять мемориальную доску в честь бойца, который не вернулся со специальной военной операции (СВО). Об этом заявил российский политолог Сергей Марков в Telegram-канале.

Мусульманин сослался на то, что нельзя изображать павших. По мнению Маркова, коммунист проникся европейскими идеями.

«Вы думаете такой сумасшедший дом только у нас? Он везде!» — подчеркнул эксперт. Политолог не стал уточнять, кто именно в Сибири выступил с подобной инициативой.

До этого сообщалось, что Марков усомнился в перспективе решения президентом США Дональдом Трампом конфликта на Украине. Российский специалист тогда обратил внимание на то, что лозунг Трампа «Америка прежде всего» соотносится с похожим заявлением Адольфа Гитлера о Германии.