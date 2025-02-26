В Иркутске второкласснице решили подарить лопасти дрона за победу в конкурсе от «Народного фронта» к 23 Февраля. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

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По данным российского издания, девочка выиграла в номинации «За самую творческую и патриотичную поддержку бойцов СВО» среди городских школ по количеству лайков. Она спела песню «Матушка Земля».

Ей решили преподнести в качестве приза лопасти от «вражеского дрона "Бабы-Яга"», который привезли с фронта во время гуманитарной миссии.

Всего жители Иркутской области прислали 81 видеопоздравление для военных ко Дню защитника Отечества.

Ранее сообщалось, что в селе Ершовка в Удмуртии воспитанникам детского сада «Колосок» показали кукольный спектакль о Колобке, желающем пойти в армию. Сотрудники пояснили, что в учреждении проходит месяц военно-патриотического воспитания.