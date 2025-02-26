Праздник Цаган Сар объявлен в Калмыкии выходным днем

Выходным днем в честь праздника весны Цаган Сар объявлено в Калмыкии 28 февраля. Указ о праздновании подписал глава республики Бату Хасиков.

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Национальный праздник Цаган Сар (в переводе - белый месяц) считают символом наступления весны и пробуждения природы, в разные годы он приходится на разные дни.

В преддверии него, согласно обычаям, полагается приобретать новые одежды, а старые вещи - приводить в порядок и убирать подальше. Традиционные для Цаган Сара праздничные угощения - борцоги (мучное изделие) и соленый калмыцкий чай с молоком и бараньим жиром. В этот день принято ходить в гости и принимать гостей у себя.

"Праздничный день начнется с торжественной службы во всех буддийских храмах. Верующие помолятся за благополучие не только жителей республики, но и всех живых существ во Вселенной", - сообщили "РГ" в пресс-службе Центрального хурула "Золотая обитель Будды Шакьямуни".

С наступлением священного месяца сагаалгана у буддистов принято посещать родных и близких, дарить подарки. Самыми распространенными для мужчин презентами считаются рубашки, женщинам часто дарят большие мягкие полотенца.

В 2011 году праздник Цаган Сар был включен в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.