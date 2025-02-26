Мэр российского города таинственно исчезла после избрания

Жители Березовского в Свердловской области неделю ищут мэра города Юлию Маслакову. Как сообщает Telegram-канал Shot, она победила на выборах 30 января и загадочно пропала.

Отмечается, что Маслакова шла на голосование в качестве технического кандидата, однако депутаты решили проголосовать против действующего мэра. В результате женщина набрала большинство голосов — 17, тогда как у Писцова было всего 6.

С тех пор о судьбе новоизбранной градоначальницы ничего не известно. Она не явилась на свою инаугурацию, которая должна была состояться 17 февраля. По словам местных депутатов, уже месяц Маслакова не вступает в должность и не появляется на работе. Таинственная пропажа волнует и местных жителей — они ходят к ее дому и кричат: «Выходи!»

В ближайшее время в гордуме Березовского собираются внести изменения в положение о должности мэра. Также ожидается, что в скором времени пройдет новый конкурс на позицию градоначальника. Сама Маслакова после «избрания» даже подала в суд на местных депутатов.