Совфед одобрил закон, который ограничивает заключение под стражу тяжелобольных

Суды смогут заключать под стражу женщин с малолетними детьми, беременных, подростков и тяжелобольных только при совершении тяжкого или особо тяжкого преступления либо преступления средней тяжести, если оно носит насильственный характер. Такие поправки в Уголовно-процессуальный кодекс РФ Совет Федерации вчера единогласно одобрил.

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Верховный суд разработал документ во исполнение поручения президента Владимира Путина, напомнила член Комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Наталья Кувшинова. Ограничивается применение заключения под стражу для женщин с малолетними детьми и лиц с тяжелыми заболеваниями, подозреваемых и обвиняемых в ненасильственных преступлениях. Для преступлений средней тяжести эту меру применят только при насильственном характере деяния. А для преступлений небольшой тяжести - если подозреваемый скрылся или нарушил ранее избранную меру пресечения. Женщинам с малолетними детьми заключение под стражу будет грозить только при тяжких или особо тяжких преступлениях, а в исключительных случаях - при насильственных преступлениях средней тяжести.

Надо взвесить все за и против. Деликатно, но двигаться в сторону дальнейшей гуманизации уголовного законодательства

Раньше в законодательстве отсутствовал явный запрет и на заключение под стражу лиц с тяжелыми заболеваниями. Теперь же суды смогут избирать такую меру только при отсутствии подтвержденных медицинских документов о заболевании на момент рассмотрения ходатайства. Кроме того, уточняется, что неустановленная личность или отсутствие постоянного места жительства в России могут служить основанием для заключения под стражу, но не для продления его срока.

"Безусловно, это правильный и очень нужный закон, он полностью отражает ту последовательную системную работу, которую вел и ведет Совет Федерации в части гуманизации действующего законодательства", - отметила Кувшинова.

Изменения в УПК будут способствовать исключению случаев содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, не представляющих большой общественной опасности, когда они не препятствуют предварительному расследованию и рассмотрению уголовного дела, а также не занимаются иной противоправной деятельностью, обратил внимание зампред ВС Владимир Давыдов. В свою очередь глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас заметил, что проделана очень большая работа и на одобренных поправках законодатели не остановятся. Такой подход поддержала спикер СФ Валентина Матвиенко: "Надо взвесить все за и против. Деликатно, но двигаться в сторону дальнейшей гуманизации уголовного законодательства".