Артема Карцева назначили замгубернатора Ростовской области

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь назначил своим замом Артема Карцева, ранее занимавшего должность генерального директора научно-производственного предприятия "Гамма". Об этом врио губернатора сообщил в своем телеграм-канале.

Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь назначил своим первым замом Алексея Господарева.

"Назначил своим заместителем Артема Карцева. Он будет курировать работу представительства Ростовской области при правительстве РФ. Артему Анатольевичу предстоит заниматься укреплением нашего взаимодействия с федеральным центром, расширением участия Ростовской области в федеральных проектах и программах. Геополитическая обстановка сегодня и в целом ситуация в регионе требует от нас больших усилий в решении задач, которые ставит президент и наши жители. Уверен, опыт Артема Анатольевича будет в этом полезен", - написал он.

Врио губернатора уточнил, что новый заместитель окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище, имеет высшее юридическое образование. Ранее он работал заместителем директора департамента Минпромторга России, был генеральным директором научно-производственного предприятия "Гамма".

Кадровые перестановки

После назначения Слюсаря врио губернатора в правительстве региона прошли кадровые перестановки, а также ряд задержаний высокопоставленных чиновников. Так, должности заместителей губернатора покинули Виталий Кушнарев, в отношении которого было возбуждено уголовное дело о взятке и хранении оружия, Александр Скрябин, который занял пост врио главы администрации Ростова-на-Дону, а также ряд министров, включая министра ЖКХ региона Сергея Сизикова, министра строительства, архитектуры и территориального развития региона Юрия Сильвестрова. В отношении еще двоих замгубернатора региона - Лилии Федотовой и Константина Рачаловского возбуждены уголовные дела о превышении полномочий, аналогичное дело расследуется и в отношении советника губернатора Виктора Гончарова.

4 ноября 2024 года бывший гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь указом президента РФ был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Ростовской области. На посту он сменил Василия Голубева, который возглавлял регион 14 лет.