Появились подробности  о состоянии спасенной в Крыму кошки Муси

Спасенная кошка Муся, которую мужчина сбросил в море со смотровой площадки замка «Ласточкино гнездо» в Крыму, провела ночь в ветеринарной клинике. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на наблюдавшего за ней ветеринара, сейчас животное чувствует себя хорошо.

Напомним, что Мусю скинул 24-летний уроженец Санкт-Петербурга 23 февраля. Изначально работники музейного комплекса считали, что она не пережила подобного падения, однако 25 февраля добровольцы заметили ее среди скал. Кошку спасли сотрудники ялтинского отряда «Крым-спас» МЧС Крыма.

Ветеринары оценивают состояние кошки Муси как хорошее

«Кошечка получила необходимую терапию, направленную на устранение обезвоживания, снятие стресса и воспалительного процесса. В переноске, в которой ее транспортировали с места происшествия, она чувствует себя в безопасности, поэтому она выбрала это место в качестве своего отдыха и спокойного сна», — рассказала ветеринар.

Пока Муся остается в клинике. Ее судьба обсуждается, однако спасшие ее настаивают на том, чтобы кошка обрела дом и жила под опекой любящих ее хозяев.