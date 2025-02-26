«На обрыве среди камней»: как спасали сброшенную со скалы кошку Мусю

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Спасенная кошка Муся и ветеринарный врач Светлана Власенко в ветеринарном кабинете. Республика Крым, Россия, 25 февраля 2025 года
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Спасенная кошка Муся и ветеринарный врач Светлана Власенко в ветеринарном кабинете. Республика Крым, Россия, 25 февраля 2025 года 
© Сергей Мальгавко/ТАСС
Сотрудники МЧС РФ проводят операцию по спасению кошки Муси. Кошка Муся - обитательница комплекса «Ласточкино гнездо», Республика Крым, Россия
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Сотрудники МЧС РФ проводят операцию по спасению кошки Муси. Кошка Муся - обитательница комплекса «Ласточкино гнездо», Республика Крым, Россия 
© МЧС России/ТАСС
Сотрудники МЧС РФ проводят операцию по спасению кошки Муси. Кошка Муся - обитательница комплекса «Ласточкино гнездо», Республика Крым, Россия, 25 февраля 2025 года
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Сотрудники МЧС РФ проводят операцию по спасению кошки Муси. Кошка Муся - обитательница комплекса «Ласточкино гнездо», Республика Крым, Россия, 25 февраля 2025 года 
© МЧС России/ТАСС
Ветеринар со спасенной кошкой Мусей в руках. Республика Крым, Россия, 25 февраля 2025 год
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Ветеринар со спасенной кошкой Мусей в руках. Республика Крым, Россия, 25 февраля 2025 год 
© ГУ МЧС России по Республике Крым

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Спасенная кошка Муся кушает в ветеринарном кабинете. Республика Крым, Россия, 25 февраля 2025 года
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Спасенная кошка Муся кушает в ветеринарном кабинете. Республика Крым, Россия, 25 февраля 2025 года 
© Сергей Мальгавко/ТАСС
Спасенная кошка Муся кушает в ветеринарном кабинете. Республика Крым, Россия, 25 февраля 2025 года
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Спасенная кошка Муся кушает в ветеринарном кабинете. Республика Крым, Россия, 25 февраля 2025 года 
© Сергей Мальгавко/ТАСС
Спасенная кошка Муся кушает в ветеринарном кабинете. Республика Крым, Россия, 25 февраля 2025 года
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Спасенная кошка Муся кушает в ветеринарном кабинете. Республика Крым, Россия, 25 февраля 2025 года 
© Сергей Мальгавко/ТАСС
Спасенная кошка Муся в ветеринарном кабинете. Республика Крым, Россия, 25 февраля 2025 года
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Спасенная кошка Муся в ветеринарном кабинете. Республика Крым, Россия, 25 февраля 2025 года 
© Сергей Мальгавко/ТАСС
Спасенная кошка Муся в ветеринарном кабинете. Республика Крым, Россия, 25 февраля 2025 года
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Спасенная кошка Муся в ветеринарном кабинете. Республика Крым, Россия, 25 февраля 2025 года 
© Сергей Мальгавко/ТАСС

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Спасенная кошка Муся кушает в ветеринарном кабинете. Республика Крым, Россия, 25 февраля 2025 года
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Спасенная кошка Муся кушает в ветеринарном кабинете. Республика Крым, Россия, 25 февраля 2025 года 
© Сергей Мальгавко/ТАСС

В минувшие выходные в Крыму произошел случай, потрясший общественность. 24-летний турист из Санкт-Петербурга сбросил кошку по имени Муся с балкона замка «Ласточкино гнездо» в Ялте.

После падения с 40-метровой высоты, казалось бы, шансов на выживание у Муси не было. Однако волонтеры обнаружили ее живой в расщелине скалы, на обрыве среди камней. Спасательная операция потребовала привлечения альпинистов, которые с помощью специального снаряжения подняли кошку на поверхность.

После осмотра ветеринар установил, что Муся не получила серьезных травм, но испытала сильный стресс. Сейчас она находится под наблюдением и вскоре будет готова к поиску нового дома.

Задержанный турист заявил, что бросил кошку после того, как она поцарапала его при попытке взять на руки. По данным СМИ, молодой человек находится на учете в психоневрологическом диспансере. Сейчас он под наблюдением в медицинском учреждении.

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Республика Крым
Санкт-Петербург