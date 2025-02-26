Москалькова предложила расширить круг специальностей в программе "Время героев"

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова считает, что программа "Время героев" может быть ориентирована не только на подготовку будущих руководителей, но и на тех участников специальной военной операции, которые хотели бы получить другие специальности. Об этом она заявила на втором всероссийском форуме ЛДПР "Плечом к плечу. За Русскую Победу".

"Прекрасная программа "Время героев", но она настроена только на тех, кто будет и станет руководителем. Хотелось бы, чтобы она охватывала и тех, кто другие специальности хотел бы получить через эту программу", - сказала Москалькова.

Программа "Время героев" стартовала 27 мая 2024 года с целью подготовки руководителей для органов власти и госкорпораций из числа участников и ветеранов спецоперации. Ряд участников программы получили назначения на новые должности. Так, полпредом президента РФ в Уральском федеральном округе стал Артем Жога, Евгений Первышов занял пост врио главы Тамбовской области, а Артур Орлов — руководителя "Движения первых". Многие участники программы готовятся к переходу на новые места работы.