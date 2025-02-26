Москалькова призвала ускорить решение об алиментах для детей после 18 лет

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова призвала ускорить решение вопроса о праве совершеннолетних детей на алименты.

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Как сообщает ТАСС, об этом говорится в докладе Москальковой за 2024 год.

По её мнению, необходимо добавить норму о праве детей после 18 лет на алименты в Семейный кодекс России. Речь идёт о совершеннолетних, которые обучаются в образовательном учреждении.

«Соответствующий законопроект Минюстом России разработан, предлагаем ускорить его внесение в Государственную думу», — отмечается в документе.

Омбудсмен считает, что на практике совершеннолетие не всегда совпадает с финансовой независимостью человека.

Ранее сообщалось, что Минюст планирует разработать ограничения для неплательщиков алиментов, которые будут внесены в специальный реестр.