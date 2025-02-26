В Росавиации опровергли информацию об ограничениях в четырех аэропортах

Распространившаяся в Cети информация о введении ограничений на работу аэропортов Минеральные Воды, Нальчик, Грозный и Владикавказ не соответствует действительности. Об этом заявил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

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По его словам, воздушные гавани принимают и отправляют самолеты в штатном режиме.

«Распространяемая в соцсетях информация, в том числе в ТГ-канале SHOT, не соответствует действительности», — заявил он.

Кореняко призвал доверять только проверенным источникам информации.

До этого Telegram-канал SHOT распространил информацию, что в перечисленных аэропортах был введен план «Ковер». В публикации причиной ограничений называется возможная атака беспилотных летательных аппаратов.

Представитель Росавиации сообщал, что в ночь на 26 февраля в аэропорту Сочи в целях обеспечения безопасности вводились временные ограничения на прием и отправку воздушных судов. К восьми утра ограничения были сняты.