Москалькова призвала законодательно определить понятие "блогер"

Понятие "блогер" необходимо закрепить в законодательстве в целях дальнейшего нормативного регулирования этой сферы. Такое мнение высказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в докладе о своей деятельности за 2024 год, с которым ознакомился ТАСС.

"Для нормативного регулирования нужно установить, что понимается под термином "блогер". Это необходимо прежде всего в интересах законопослушных граждан, тех, кто разделяет и поддерживает традиционные российские ценности", - говорится в докладе.

Омбудсмен также поддерживает предложение депутатов регламентировать деятельность медицинских блогеров.