Стало известно, в каких регионах России ожидается холодное начало весны

Морозная погода с температурой воздуха ниже климатической нормы прогнозируется на Урале и в Сибири. Холодно и в некоторых регионах Дальнего Востока, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

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По его словам, в ближайшие дни на востоке Ямало-Ненецкого округа столбики термометров опустятся до отметки "-38 градусов".

Аналогичная ситуация на Таймыре, в Туруханском и Эвенкийском районах, а также в Томской и Иркутской областях. Везде "сильнейшие морозы", подчеркнул метеоролог.

В начале марта волна холода накроет регионы Дальнего Востока. Аномалии прогнозируются в Бурятии, Забайкальском крае и Амурской области. По словам Вильфанда, там в период с 28 февраля по 2 марта температура воздуха будет отставать от нормы на 10 градусов, местами - на 14, морозы окрепнут.

"Связано это с тем, что циклон над севером Сибири отходит на восток и холод постепенно проникнет до юга Дальнего Востока. И, если смотреть по картам, вся азиатская часть страны - в холоде в начале марта, исключение составляет Западная Сибирь", - объяснил ученый.

Он отметил, что в Северо-Западном федеральном округе температура воздуха, наоборот, превысит норму на 8-10 градусов. Тепло будет в Карелии, Мурманской, Ленинградской, Новгородской и Архангельской областях, а также в Республике Коми.