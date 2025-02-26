Актер Михаил Ефремов, который отбывает наказание за дорожно-транспортное происшествие, решил подать ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО). Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на осведомленный источник.

Подчеркивается, что в Алексеевский суд Белгородской области поступили материалы дела. Судебное заседание состоится 24 марта. Ранее, 20 февраля, появилась информация о скором освобождении актера из следственного изолятора. Однако эти сведения не подтвердились. Как сообщалось, после условно-досрочного освобождения Ефремов будет обеспечен работой. В колонии ему уже удалось пройти пробы.

Артист был осужден на восемь лет тюремного заключения за аварию, которая произошла 8 июня 2020 года. Он управлял внедорожником в состоянии алкогольного опьянения и выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с другим автомобилем. Водитель второй машины погиб.

Ранее в Telegram-каналах появилась информация о якобы найденном у Ефремова телефоне с доступом в интернет. Сообщалось, что это может повлиять на решение о его условно-досрочном освобождении, на которое претендует артист. При этом его адвокат Юрий Падалко назвал новости о телефоне «очередным фейком».