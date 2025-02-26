Михаил Ефремов подал в суд ходатайство об УДО

Осужденный на 7,5 года колонии за гибель человека в ДТП актер Михаил Ефремов подал в Алексеевский районный суд Белгородской области ходатайство об условно-досрочном освобождении. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в суде.

«Ходатайство об условно-досрочном освобождении Ефремова поступило в суд», – сказали в суде.

Уточняется, что суд рассмотрит его 24 марта в 10:00.

Ефремов 23 января 2023 года подал в Алексеевский районный суд Белгородской области ходатайство о замене неотбытой части тюремного срока принудительными работами. Позднее он попросил суд прекратить производство по ходатайству.

Вечером 8 июня 2020 года на Смоленской площади Михаил Ефремов за рулем внедорожника Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем Lada. Как показало медосвидетельствование, в крови артиста был алкоголь. Водитель встречной машины был доставлен в медучреждение с переломами бедра, ребер, черепно-мозговой травмой и сочетанной травмой головы. Позднее он скончался.

Пресненский районный суд Москвы 8 сентября 2020 года признал Ефремова виновным в гибели Сергея Захарова в ДТП и приговорил актера к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима. Ефремов был взят под стражу в зале суда. Суд также лишил Ефремова водительских прав сроком на три года и взыскал с него 800 тыс. руб. в пользу старшего сына погибшего в ДТП, который ранее заявил иск на 7,3 млн руб. Позднее Мосгорсуд смягчил срок наказания Ефремову до семи лет шести месяцев лишения свободы. Кассационный суд в Москве утвердил это решение.