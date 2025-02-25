Стало известно состояние спасенной в Крыму кошки Муси

Кошка Муся, выжившая после падения со скалы в Крыму, находится в стабильном состоянии, рассказала волонтер Светлана Власенко. Видео опубликовано в Telegram-канале РЕН ТВ.

Девушка отметила, что кошка сорвала себе голос, у нее увеличены лимфоузлы, есть покраснения на глотке. Вместе с тем, она мурлыкает, ведет себя ласково.

По ее мнению, Муся упала в воду, что позволило ей выжить. Она уточнила, что если бы животное приземлилось на твердую поверхность, то не выжило бы.

Специалисты обследуют кошку и дадут точное заключение о состоянии ее здоровья, резюмировала волонтер.

Ранее сообщалось, что специалисты ялтинского аварийно-спасательного отряда службы «КрымСпас» достали из расщелины в скалах кошку Мусю, выжившую после падения со смотровой площадки замка «Ласточкино гнездо» в Крыму.