Беременным студенткам из российских регионов выплатят 100 тысяч рублей

Областное правительство Тверской области приняло решение о введении новых мер поддержки семей с детьми в регионе. Так, беременные студентки могут претендовать на выплату в размере 100 тысяч рублей.

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Новые меры поддержи предназначены для молодых семей. Теперь супруги в возрасте до 35 лет могут получить единоразовую выплату в размере 300 тысяч рублей при рождении второго или третьего ребенка — данная мера поддержки распространяется на семьи, которые живут в муниципалитетах, где коэффициент рождаемости ниже среднеобластного. В 2025 году такие выплаты смогут получить не менее 514 семей.

Молодые пары, проживающие в тех же районах, могут получить частичную компенсацию стоимости аренды жилья. При рождении первого ребёнка с 1 января этого года молодоженам возместят половину расходов в размере не более 8 тысяч рублей в месяц, при рождении второго малыша – 75 процентов расходов в размере не более 12 тысяч рублей соответственно. Семьи-студенты могут воспользоваться этой мерой поддержки вне зависимости от района проживания.

Студенткам, обучающимся по очной форме, при постановке на учёт по беременности единоразово выплатят 100 тысяч рублей, сообщили в правительстве Тверской области.

Ранее в Госдуме предложили сделать бесплатным проезд для беременных женщин на всех видах городского пассажирского транспорта кроме такси и маршруток.