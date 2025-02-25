Посол РФ назвал число постоянно проживающих в Таиланде россиян

Российская диаспора в Таиланде насчитывает от 40 тыс. до 50 тыс. человек, которые проживают там на постоянной основе. Об этом сообщил посол РФ в Бангкоке Евгений Томихин, выступивший на встрече членов русскоязычного "Ротари-клуба", объединяющего российских соотечественников и поклонников русской культуры в королевстве.

"С моей точки зрения, которая основана на общении с властями, нашими коллегами, соотечественниками, можно говорить о 40-50 тысячах человек, которые здесь так или иначе осели", - сказал он, отметив, что эта цифра не включает граждан, приезжающих в Таиланд на несколько месяцев на так называемую зимовку.

"Многие, кто здесь живет годами, а некоторые - десятилетиями, срослись с этой страной, с ее культурой и традициями. Общение с нашими соотечественниками, представителями самых разных профессий, с теми, у кого есть свой бизнес, и с теми, кто работает в сфере образования и культуры, приносит нам большую пользу, поскольку невозможно все охватить, работая в посольстве", - отметил дипломат, указав, что в 2024 году в королевстве побывали в общей сложности 1,745 млн россиян.

"Сегодня мы можем говорить о том, что Таиланд превратился в круглогодичное туристическое направление для наших граждан. Если еще 10 лет назад многие наши соотечественники ехали сюда в зимний период, то, например, прошлым летом каждый месяц приезжали от 70 [тыс.] до 80 тысяч российских туристов", - добавил Томихин.

Больше всего россиян в Таиланде проживает на острове Пхукет и в городе Паттайя. Крупные сообщества российских соотечественников находятся в Бангкоке, Хуахине, а также на островах Пханган и Самуи. РФ является для королевства крупнейшим европейским туристическим рынком и находится сейчас на третьем месте по числу посещений среди всех национальных групп туристов. По данным министерства туризма и спорта, с начала текущего года страну посетили около 450 тыс. россиян.