Синоптики предупредили о похолодании на майских праздниках

В некоторых регионах России на майских праздниках ожидается ощутимое похолодание. Об этом сообщает Business FM со ссылкой на данные Гидрометцентра.

По прогнозам синоптиков, в Питере на майских праздниках температура воздуха не превысит четырех градусов выше нуля, а ночью и вовсе опустится до минусовых значений и будет сопровождаться мокрым снегом. Также холодный фронт затронет Сибирь, где возможны ночные заморозки до минус десяти градусов.

В Москве и Московской области повезет больше. Синоптики ожидают, что столбики термометров в столичном регионе не поднимутся выше 20 градусов тепла.

При этом в Гидрометцентре отметили, что погода является результатом сложного взаимодействия множества факторов и долгосрочные прогнозы могут быть неточными.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщал, что метеорологическая весна может наступить в Москве уже в начале марта.