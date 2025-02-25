В МЧС рассказали о том, как правильно устанавливать двери в квартирах

Главное управление МЧС России по Пензенской области рассказало о том, как правильно устанавливать двери в квартирах.

Согласно сообщению ведомства, выходные двери в многоквартирных домах должны открываться наружу по направлению выхода из здания. Такое требование существует из-за правил противопожарной безопасности — оно позволяет облегчить возможную эвакуацию.

Однако, правило не затрагивает те выходы, на которые распространяются особые требования, либо если такие двери не регулируются требованиями нормативных документов. К таким дверям относятся и выходы из жилых квартир — направление их открывания не нормируется.

«Нормативным документом по пожарной безопасности является свод правил СП 1.13130.2020 “Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы”. В подпункте “д” пункта 4.2.22 СП 1.13130.2020 указано, что направление открывания дверей для помещений в многоквартирных жилых домах не нормируется. Таким образом, направление открывания выходных дверей квартир в многоквартирных жилых домах не нормируется», — рассказали в МЧС.

Ранее в СМИ появилась информация о новых штрафах для россиян, если входная дверь их квартиры открывается в неправильную сторону. Позже в пресс-службе московской Мосжилинспекции заявили, что эта информация не соответствует действительности.