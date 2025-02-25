Житель Волгограда решил избавиться от соседки с помощью песен Shaman

Житель многоквартирного дома в Волгограде каждый день включает песни Shaman (Ярослав Дронов) на полную громкость, чтобы избавиться от соседки. Об этом сообщает V102.RU.

Речь идет о коммунальной квартире в девятиэтажном доме №2А по бульвару Энгельса в Красноармейском районе Волгограда. Жители здания рассказали, что с 5 февраля вынуждены с 7:00 до 22:00 слушать песню «Я русский», гимн России и лай собак. Они обращались в полицию, администрацию города, прокуратуру и Следственный комитет, но пока разрешить ситуацию не удалось.

Одна из жительниц квартиры Светлана Кучмина рассказала, что изначально жилье было разделено между ее мамой и отчимом. Первой по суду принадлежало 2/3 квартиры, а второму — 1/3. Затем по наследству 2/3 перешли Кучминой и ее сыну, а собственники комнаты площадью 11,8 квадратных метров уже неоднократно менялись. Последний раз это произошло примерно чуть более трех лет назад и на протяжении долгого периода соседи не конфликтовали. Однако теперь ситуация изменилась. По словам Кучминой, все началось с предложения соседа выкупить у нее доли, от коготорого она отказалась. После нескольких безуспешных попыток переубедить женщину, он пообещал устроить ей ад и приступил к «музыкальному террору». При этом сам мужчина в комнате не проживает, повесив на дверь амбарный замок. Внутри же он разместил колонку, которой управляет дистанционно.

«Сначала он пользовался нашими счетчиками. Потом мы выключили рубильники, чтобы музыка не играла. Так он притащил солнечную батарею, чтобы она постоянно питала колонку. Слышно музыку во всех комнатах, Голова раскалывается безумно. Я после инсульта, у меня диабет. Хотела вызвать скорую несколько раз, но боюсь оставлять квартиру. Вдруг он что-то устроит», — приводит слова Кучминой портал V1.RU.

Сам же мужчина объяснил свои действия «протестом». По его словам, он уже четыре года «не может попасть в квартиру».

«У них дома собаки, там и дышать нечем, страшный бардак. Я не могу там жить из-за этого. Если хотят, пусть подают в суд. Они всего лишь пару дней музыку слушают, а я три с лишним года в квартиру попасть не могу. И о продаже никакой доли я вообще ничего не говорил», — рассказал он.

Кучмина подтвердила, что имеет двух лабрадоров, но уверяет, что животные привитые, добродушные и тихие. Она отметила, что собаки живут с ней уже шесть лет и ранее никто из соседей на них не жаловался. Кроме того, по ее словам, после просьбы соседа убрать их она стала закрывать их в своей комнате.