Поэтессу Веру Полозкову внесли в список экстремистов и террористов

Поэтесса Вера Полозкова внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга, следует из базы данных с сайта ведомства.

В июне 2023 года ее призывали внести в перечень иноагентов и проверить ее слова на предмет нарушения статей российского Уголовного кодекса. Также ее хотели проверить на предмет спонсирования Вооруженных сил Украины и дискредитации ВС РФ.

В том же году руководитель "Народного фронта" Михаил Кузнецов предложил запретить продавать книги поэтессы. Причиной стало интервью Полозковой журналисту Михаилу Козыреву (признан в РФ иноагентом). В нем она прокомментировала теракт, в котором был ранен член Центрального штаба "Народного фронта", писатель Захар Прилепин.

После этого председатель думского комитета по культуре Елена Ямпольская попросила генерального прокурора РФ Игоря Краснова проверить слова поэтессы на предмет оправдания терроризма. Ямпольская назвала слова Полозковой циничными, содержащими признаки публичного оправдания терроризма.