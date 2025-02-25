Кошку Мусю подняли со скал у «Ласточкиного гнезда»

Кошку Мусю, выжившую после падения со смотровой площадки замка «Ласточкино гнездо» в Крыму, подняли со скал. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на волонтеров.

Ранее стало известно, что кошка жива и находится в скалах. Однако достать ее оттуда оказалось невозможно, поэтому на помощь были вызваны спасатели ялтинского аварийно-спасательного отряда службы «КрымСпас». В настоящее время Мусю подняли со скал. О ее состоянии ничего неизвестно. При этом сообщается, что обратно в «Ласточкино гнездо» кошку возвращать не планируют, ей найдут новый дом.

Выброшенная с обрыва «Ласточкиного гнезда» кошка выжила

Напомним, что 23 февраля Мусю, считающуюся местной достопримечательностью, скинул с 40-метровой смотровой площадки замка «Ласточкино гнездо» 24-летний уроженец Санкт-Петербурга. Мужчину задержали в Джанкое и возбудили уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными. Свои действия он объяснил тем, что животное разозлило его тем, что «ходило под ногами». На данный момент его поместили в медицинский стационар на десять суток.