Певцов поделился планами после возвращения в «Ленком»

Народный артист России Дмитрий Певцов рассказал о своих творческих планах после возвращения в театр «Ленком Марка Захарова». Он намерен, как и ранее, играть в постановке «Юнона и Авось».

«Возвращаюсь я в театр по приглашению нынешнего худрука Владимира Николаевича Панкова, который предложил мне вернуться в театр, в частности, возглавить игру в спектакле „Юнона и Авось“, а также продолжить быть режиссером этого спектакля, как это было много лет назад по приказу Марка Анатольевича Захарова», — приводит его слова Telegram-канал «Вести FM+».

Певцов также добавил, что получил предложение участвовать в новых проектах театра.

Напомним — об увольнении Певцова из «Ленкома» стало известно в начале года. Тогда артист заявил, что начальство институции не терпит "инакомыслящих". Сразу после этого в руководстве театра были проведены перестановки и новый худрук Владимир Панков предложил Певцову вернуться.