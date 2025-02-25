Семья из Новосибирска назвала сына Трампом

Супруги из Новосибирска Владимир и Елена, которые переехали в Белоруссию, назвали своего первенца Трампом, сообщило «Сиб.фм». При этом отец ребенка подчеркнул, что их решение не связано с политикой, а такое имя они выбрали потому, что оно редкое и имеет «множество значений».

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Также родители отметили, что хотели «подчеркнуть уникальность» их ребенка. Уточняется, что глава семейства работает программистом, а мать – флористом.

Ранее сенатор Ольга Епифанова заявила, что ограничение выбора нестандартных имен, таких как Люцифер или Харизма, поможет защитить детей от оригинальных идей их родителей, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».