Появились первые кадры спасенной в Ласточкином гнезде кошки Муси

В Сети опубликовали первые кадры после спасения кошки Муси. Волонтеры достали животное, сброшенное с высоты 40 метров в Крыму.

Возвращать кошку на территорию «Ласточкиного гнезда» не планируется. Для Муси будет найден новый дом, передает Telegram-канал 360.ru.

Еще одними кадрами поделились альпинисты, занимавшиеся спасением животного. Как сообщает РБК, кошка не получила серьезных травм.

Волонтерам удалось найти кошку живой 25 февраля. Оказалось, что все время с момента случившегося животное сидело в расщелине. Вскоре представители «Ласточкиного гнезда» назвали спасение упавшей с 40-метрвой высоты кошки «чудом».

О случившемся стало известно 23 февраля, когда мужчина сбросил с обрыва кошку, которая прожила на территории замка целых 10 лет. Правоохранители вскоре сумели его задержать — им оказался 24-летний житель Санкт-Петербурга. Выяснилось, что мужчина сначала погладил животное, убедился, что рядом нет людей, а затем перенес кошку на смотровую площадку и сбросил ее вниз. Позже петербуржца поместили в больницу, где он должен будет пробыть десять дней. Как накажут предполагаемого живодера — в материале «Вечерней Москвы».